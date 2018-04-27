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: maça çıkmalıdır

MHP Genel Başkanı , Fenerbahçe - maçında sahaya çıkmama kararı alan Beşiktaş'la ilgili konuştu.

Devlet Bahçeliden derbi yorumu
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı , maçta yaşanan olayların ardından tatil edilen ve 3 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da oynanması kararlaştırılan Fenerbahçe - , maçında, Beşiktaş'ın aldığı sahaya çıkmama kararını şöyle değerlendirdi:

"Beşiktaş hata yapmaz. Yapmamalıdır. Türkiye'nin bu karmaşasında siyasetin, partiler arasında kutuplaşmaların olduğu böyle bir noktada siz bunu bir de kulüpler arasında bir kutuplaşmaya çevirirseniz o taraftarların ileride ne yapacağı belli olmaz. Bunu ne Fenerbahçe'nin ne Beşiktaş'ın başkanı taşıyamaz. Beşiktaş o nedenle kararını değiştirmelidir. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum."
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  • 27 Nisan 2018, Cuma 14:01
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