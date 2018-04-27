Görüşenleri tek tek biliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK ve MKYK toplantılarında, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık iddialarını, önümüzdeki süreci değerlendirdi ve teşkilatlara önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları şöyle oldu:
TEMAYÜL YAPILSIN...
(Gül'ün adaylık iddiaları ile ilgili olarak) Üzüldüm. Siz de polemiklere girmeyin. Kendi vizyonunuzu ve projelerinizi anlatın, işinize bakın. Yapacak bir şey yok. Her olanda bir hayır vardır. Hiç endişe etmeyin. Bizden de birilerini kandırabilirler. Ayrılanlar da olabilir. Tek tek, isim isim biliyorum görüşenleri. Ne yapmaya çalıştıklarını... Biz işimize bakacağız.
Seçim manifestomuzu çok önemsiyorum. Yeni bir başlangıç yapacağız. İddialarımız olacak. Demokrasi ile ilgili bazı sorunlarımız var. Bu konularda adım atılacak. Bunlar manifestoda olacak. Yatırımlarımız var, devam edenler var, yeni projeler de olacak.
Aday belirlemede mutlaka temayül yapılsın. Bu konuda tecrübeliyiz. Kısa süre içinde tamamlanacak. Daha sonra komisyonlarda değerlendireceğiz. Mevcut milletvekilleri hariç, eski bakan ve milletvekilleri de aday adayı oluyorsa, onlar da temayüle girecek. Ayrım yapılmayacak.
Aday olmak isteyen kamu görevlileri ile ilgili kimseye bir garanti vermedim. Her bir memura adaylık garantisi diye bir şey yok.
Zübeyde YALÇIN
TEMAYÜL YAPILSIN...
(Gül'ün adaylık iddiaları ile ilgili olarak) Üzüldüm. Siz de polemiklere girmeyin. Kendi vizyonunuzu ve projelerinizi anlatın, işinize bakın. Yapacak bir şey yok. Her olanda bir hayır vardır. Hiç endişe etmeyin. Bizden de birilerini kandırabilirler. Ayrılanlar da olabilir. Tek tek, isim isim biliyorum görüşenleri. Ne yapmaya çalıştıklarını... Biz işimize bakacağız.
Seçim manifestomuzu çok önemsiyorum. Yeni bir başlangıç yapacağız. İddialarımız olacak. Demokrasi ile ilgili bazı sorunlarımız var. Bu konularda adım atılacak. Bunlar manifestoda olacak. Yatırımlarımız var, devam edenler var, yeni projeler de olacak.
Aday belirlemede mutlaka temayül yapılsın. Bu konuda tecrübeliyiz. Kısa süre içinde tamamlanacak. Daha sonra komisyonlarda değerlendireceğiz. Mevcut milletvekilleri hariç, eski bakan ve milletvekilleri de aday adayı oluyorsa, onlar da temayüle girecek. Ayrım yapılmayacak.
Aday olmak isteyen kamu görevlileri ile ilgili kimseye bir garanti vermedim. Her bir memura adaylık garantisi diye bir şey yok.
Zübeyde YALÇIN
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