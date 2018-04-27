Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına net mesaj

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP'nin yapmaya çalıştığı siyaset mühendisliği hakkında çok sert açıklamalarda bulunan Erdoğan "15 milletvekili, bunları sen seçmedin millet seçti. Bunları ağlatarak kabul edemeyeceği bir yere ihraç edip gönderiyorsun. Böyle bir anlayış olabilir mi ya? Ama diktatörler bunu yapar." dedi. Türkiye düşmanlarının tüm çabalarına rağmen yine başarılı olamayacaklarını söyleyen Erdoğan "En büyük tezgah Rabbimin onlar üstündeki oyunudur." dedi.

İ��te Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu toplantımızı erken seçim kararından çok önce düzenli olarak yaptığımız buluşmalardan biri olarak kaydetmiştik.



Bizim siyasetimizin temelinde ortak akıl vardır, demokrasi vardır. Her türlü görüşe, teklife, tenkite açık olmak vardır. Milletimize hizmet yolunda bayrak yarışı olarak kabul ettiğimiz görev değişimi de buna göre yapılır.



Bu toplantılarda tam bir özgürlük içinde herkes fikrini söyler. Bu toplantılarda alınan kararlar herkes için bağlayıcıdır.

CHP'YE ÇOK SERT 15 MİLLETVEKİLİ TEPKİSİ

Siyaset tek kişilik bir oyun olsaydı, ne partiye, ne teşkilata, ne bunca insana ihtiyaç olurdu. Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamasına. 15 milletvekili, bunları sen seçmedin millet seçti. Bunları ağlatarak kabul edemeyeceği bir yere ihraç edip gönderiyorsun. Böyle bir anlayış olabilir mi ya? Ama diktatörler bunu yapar. Milletimiz bunu gördüğü için 15 yıldır yönetimi AK Parti'den başkasına vermiyor. 7 Haziran'da ufak bir kararsızlık yaşandı. Bunun faturasını da gördük.





"DERDİMİZ KOLTUK DEĞİL, HODRİ MEYDAN MI DİYORSUNUZ? HODRİ MEYDAN, ÇIK!"

Değerli arkadaşlar 24 Haziran seçimleri durduk yere çıkmış değildir. Türkiye gerçekten buralara hayatim gelişmelerin ardından ulaşmıştır. 2015 yılında ardı ardına yaşanan 2 seçim sistemin zaafiyetini milletimizin önüne serdi. Milletimiz 15 Temmuz darbe girişimini püskürtürken bize de çok önemli mesajlar verdi. 16 Nisan oylamasıyla yeni yönetim sistemine geçme isteğimiz milletimizce de onaylanmıştır. Milletimizin karşısına gizli kapaklı değil, şeffaf şekilde ittifak imkanı da sağlıyor. Biz milletimizin gözü önünde ittifak yaparken, onlar kapalı kapılar ardında bu kirli süreci yönettiler.



Anamuhalefetin hadi seçime gidelim kuru sıkı çıkışlarını biz ciddiye almıyorduk. Ama MHP'nin çağrısı ülkede üzerinde önemle durmamız gereken bir iklimin oluşmasına yol açtı. Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak milletimizden aldığımız yetkiyle 1.5 yıl daha kullanacak süremiz vardı. Ama derdimiz koltuk değil, hodri meydan mı diyorsunuz? Hodri meydan, çık. Bizim milletimize seçimleri zamanında yapma sözümüz var. Ama yapamamak da bu sistemden kaynaklanıyor. İdealimiz seçimi zamanında yapmak, ama şartlar bizi erken seçim çağrısını karşılıksız bnırakamayacağımız bir noktaya getirdi. Bu gündemi Türkiye'nin önünden süratle karşılık verdik. 17 Nisan'da yapılan çağrıya 18 Nisan'da tarih vererek ülkemizin gündeminden bu konuyu çıkarmış olduk. AK Parti'yi milletimizle kurduk, yeni yönetim sistemini de milletimizle birlikte hayata geçireceğiz.



"BURADAN İLAN EDİYORUM: BAŞARAMAYACAKSINIZ!"

Hikmetini kendilerinden başka kimsenin çözemediği dalaverelerle siyaset yaptığını sananları benim milletim ibretle izliyor. Karşınızda kimin olduğu önemli değil, bunu gündeminizde tutmayın. Önemli olan bizim milletimizle kucaklaşmamızdır. Yoğun bir çalışma ile yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'de sosyal fay hatlarını derinleştirmek için uğraştılar. Türkiye'yi BTÖ kullanarak çukurlara mahkum etmek istediler başaramadılar. Her seferinde başarısızlığa uğradılar. Türkiye'yi güney sınırları boyunca terör koridoruyla kuşatmaya çalıştılar, yaptığımız hamleyle bunu da bozduk. Ellerinin ayklarının dolaşmasından anladığımız kadarıyla tüm umutlarını 24 Haziran'a bağladılar. Muhalefetin bu ülkede Sorozları çoktur. Bunlar yurtdışından da destekli Sorozlar. Bunların kim olduklarını da iyi biliyoruz. Tüm güçlerini Türkiye'yi yönetmeye değil, şahsıma ve AK Parti'ye olan husumetleri için sarf ediyorlar. Buradan ilan ediyorum, yine başaramayacaksınız. En büyük tezgah Rabbimin onlar üstündeki oyunudur.



"SENDEN DAHA İYİSİ OLUR MU? SEN BU TANIMIN TA KENDİSİSİN"

Sadece geçtiğimiz 7-8 günde yaşanan hadiseler dahi milletimize kimlerin kendisi için çalıştığını kimlerin sürekli kumpas, tezgah, oyun peşinde koştuğunu göstermiştir.



Bakıyorsunuz anamuhalefetin başındaki zat kendine göre cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Ya sen bu tanıma en uyan insansın, niye olmadın? Senden daha iyisi olur mu? Sen bu tanımın ta kendisisin.



Hatay'a neden gittin? Çünkü biz Hatay'a gittik. Yürüyeceksin Kemal Yürüyecek arkandan. Böyle bir durumun içindeyiz.