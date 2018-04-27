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2 bin 600 yıllık figürler Türklerin ilk resimleri olabilir

'ın Persepolis şehrindeki Apadana Sarayı'nda bulunan 2 bin 600 yıllık taş duvarlara yapılmış seyrek sakal, hafif yuvarlak surat ve çekik gözlü insan figürlerinin Türklere ait bilinen ilk görüntü olduğu değerlendiriliyor.


Arkeoloji Bölümü Göçebe ve Kurgan Arkeolojisi Uzmanı Prof. Dr. , Amasya Oluz Höyük'te 11 yıldır sürdürülen arkeolojik kazılarda 10. ve 11. yüzyıla ait Anadolu'ya gelen öncü Türklerin mezarlarını bulmaları sonrası ve 'nin doğusundaki topraklarda araştırmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti. Prof. Dr. Dönmez, 'ın Persepolis şehrinde bulunan taş duvarlardaki insan figürleri arasındaki bazı tiplerin Türklerin tarihteki ilk görüntüleri olabileceğini söyledi.
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  • 27 Nisan 2018, Cuma 10:41
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