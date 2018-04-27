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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri

Lisesi sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Açık Öğretim Lisesi sınavına giren binlerce öğrenci büyük bir merakla sınav sonuçlarının açıklanacağı anı bekliyor. Öğrenciler sınav sonuçlarını beklerken AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri hakkında da bir açıklama gerçekleşti. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri
Bilindiği gibi bünyesinde yer alan Lisesi için öğrencilerin araştırmaları da sürüyor. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları hakkında öğrencilerin ilgi ve alakaları da sürüyor. 2. dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde gerçekleşmişti bazı öğrenciler için 21 Nisan Cumartesi günü telafi sınavı olmuştu. AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat AÖL sınav sonuçlarının bugün veya en geç Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ile ilgili önemi bir duyuru yayınlandı...

"Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistem ile yapılan sınavlarının organizasyonu ve değerlendirilmesi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Açık Öğretim Liselerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı II. dönem sınavının sonuçlarının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra 2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme iş ve işlemleri başlatılacaktır.

2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme tarihi belirlendikten sonra http://.meb.gov.tr internet adresinden öğrencilerimize duyurulacaktır."
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  • 27 Nisan 2018, Cuma 12:26
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