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Erdoğan'dan flaş Kore açıklaması

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile lideri Kim Jong-un'un görüşmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ayrıca Korece tweet attı

Erdoğandan flaş Kore açıklaması

Erdoğan Twitter üzerinden yayımladığı mesajda " Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile lideri Kim Jong-un'un görüşmelerinden memnuniyet duydum.

Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum.

2 Mayıs'ta Seul'e gerçekleştireceğim ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Moon ile bu önemli konuyu da ele alacağız." dedi

ERDOĞAN'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore ve Kuzey Kore ile ilgili açıklamalarını aynı anda Korece olarak tweet attı.

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 22:32
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