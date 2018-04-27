Erdoğan'dan flaş Kore açıklaması

Erdoğan Twitter üzerinden yayımladığı mesajda "Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşmelerinden memnuniyet duydum.

Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum.

2 Mayıs'ta Seul'e gerçekleştireceğim ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Moon ile bu önemli konuyu da ele alacağız." dedi

ERDOĞAN'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore ve Kuzey Kore ile ilgili açıklamalarını aynı anda Korece olarak tweet attı.