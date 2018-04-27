Bedelli askerlik çıkacak mı? Bedelli askerlikteki son durum nedir? 2018'de bedelli çıkar mı? İşte bu soruların yanıtını merak eden onbinlerce kişi bulunuyor. Bedelli askerlik konusu sürekli olarak gündemdeki yerini koruyor. Binlerce kişi bedelli askerliğin bu yıl çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Çeşitli nedenlerden dolayı bedelli talebi bulunanlar sosyal medyadan da taleplerini dile getiriyor. Bedelli askerlikle ilgili resmi açıklamaları ve son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Türkiye'de halihazırda 400 bini aşkın bakaya ve 2.5 milyonu aşkın tecilli genç bulunuyor. Bu durum bedelli bekleyen pek çok kişinin olduğu anlamına geliyor. Bedelli askerlik konusunda hükumet ne kadar soğuk dursa da yıllardır beklenti içinde olanlar için hala sıcaklığını koruyor. 2018 yılının konusu yine bedelli askerlik oldu.



Son verilere göre Türkiye'de halihazırda 3 milyona yakın genç bedelli askerlik hakkında çıkacak yasaları bekliyor. Son dönemde oldukça fazla sesleri yükselen bedelli bekleyenler son çare olarak bedelli askerliğin çıkması için kampanya başlattı. Sosyal medyayı aracı olarak kullan bedelli askerlik bekleyenler sosyal medyada oluşturdukları kampanya ile hükumetin dikkatini çekmeye çalışıyor.



İlk olarak 1987 yılında çıkartılan bedelli askerlik imkanından 18 bin 433 kişi faydalanırken, bu tarihten yaklaşık 5 yıl sonra, 1992 yılında yeniden gündeme gelen bedelli askerlik başvurularından ise 35 bin 111 kişi faydalanmıştı. Son yıllarda bir çok kez gündeme gelen bedelli askerlikte 3. hak hala gelmedi.

2018'DE BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?

Bedelli askerlik yasasının çıkmasını bekleyen gençler, sosyal medya hesapları üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Hükümet tarafından belirli aralıklarla bedelli askerlik konusunda açıklamalar geliyor .



BAŞBAKAN'DAN BEDELLİ AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında, bedelli askerlik ile ilgili soruya "benim bakış açım müsbet" yanıtını verdi.

Yıldırım bedelli askerlik sorusuna cevaben şunları söyledi:

BEDELLİDE İSTİSMAR OLMAMASI GEREKİR

Orada şöyle bir istismar olmaması gerekir. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz, bir yandan bedelli falan. İstismar edilebilecek bir konu gibi görünüyor. Bir yandan toplumdan bir talep geliyor. Biz askerlikte profesyonelliğe geçtik. Vatani görevlerini yapan askerleri biz cepheye hiç göndermedik.

"BUNLARI KONUŞACAĞIZ ANCAK..."

Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için dikkate alınması gereken bir şey bu. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek gelirin de savunma sanayisinin güçlendirilmesinde kullanılması gerekir.

Bunları tabi konuşacağız. Bakış açım müsbet. Ancak bazı soru işaretlerini de ortadan kaldırmamız lazım.

BEDELLİ ASKERLİK YÖNTEMLERİ

Peki kimler bedelli askerlik yapabilir?

1 - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

3 SENE YURT DIŞINDA ÇALIŞMA ŞARTI

2- 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu "hizmeti" tamamlayabilirler. Buna kısaca "dahte" denir. "Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler" şeklindedir.

SON BEDELLİ ASKERLİK

En son yürürlüğe giren bedelli askerlik yasasından, 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan ya da 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmuş olan yaklaşık 600 bin kişiden 160 bini faydalanmıştı. Bedelli askerlik ücreti 18 bin TL olarak belirlenmişti.