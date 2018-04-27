Bedelli askerlik son dakika bedelli askerlik çıkacak mı Başbakan Binali Yıldırım açıkladı

Bedelli askerlik çıkacak mı? Bedelli askerlik son dakika açıklaması Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Katıldığı ortak televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım'a çok beklenen bedelli askerlik çıkacak mı sorusunun yanıtı soruldu. Başbakan Yıldırım'ın umut verici açıklamaları bedelli bekleyenleri heyecanlandırdı. Bedelli askerlikte son durum ne son dakika bedelli askerlik çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım, canlı yayında gazetecilerin 'bedelli askerliğe bakış açınız nedir' sorusuna 'bakış açım müsbet, bunları konuşacağız' yanıtını verdi.Bedelli askerlik, Türkiye'de Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerlik'e alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamaya verilen isimdir. Bedelli askerlik, ordunun ve devletin ihtiyaçlarının karşılanması ile bireylerin işlerini kaybetmemeleri esasına dayanarak çıkarılmaktadır. Anayasa Mahkemesi de, bedelli askerliğin eşitlik ilkesine aykırı olmadığına karar vermiştir.

2018'DE BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolu Kurucu Üyesi Selma Yazıcı'nın attığı tweet sosyal medyanın gündemine oturdu. Yazıcı'nın, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasından üç gün önce "Siyasetin bir adabı olmalı. Seçim kazanmak göz boyamayla olmaz. Verilen vaatlerin içi boş olmamalı. AK Parti hükümetleri şimdiye kadar ne dediyse yaptı. Üstelik bir tarafta dış güçlerin bir tarafta içteki hainlere ve terör belalarına rağmen" mesajını paylaşmıştı.

Bu mesajı üzerine Selma Yazıcı'ya sosyal medya kullanıcıları bedelli askerlik sorusu yöneltince Yazıcı, "Bedelli sözünü yazacağınızı biliyordum ama kaç kez çıkarıldı bu da sözün yerine getirildiğinin göstergesidir. Yine çıkarılırdı, zemin uygun olsaydı. Belki bir süre sonra yapılabilir" mesajını yazdı.

Selma Yazıcı, daha önce AK Parti'nin İstanbul'da düzenlediği iftarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "bedelli askerlik" meselesini sormuştu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yazıcı, bedelli için Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü söyleyerek "Cumhurbaşkanımızla tekrar konuştum, elçiye zeval olmaz dedim. İsteğinizi ve siteminizi ilettim. Cumhurbaşkanımız söz vermedim ama durumun farkındayım dedi. Binali Bey'le konuşalım değerlendirme yapalım gerekirse gündeme alırız dedi. Bunu böyle yazayım mı dedim, yaz dedi. Yani yok demedi" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN YORUMLAR

''daha önce defalarca verdiğiniz hakkı bizde kullanmak istiyoruz. iş istemiyoruz aş istemiyoruz mevcut düzenimizi korumak istiyoruz''

''iki dudağının arasında milyonlarca gencin umudu, hayatı, huzuru var Reis #BedelliAskerlik sözünü tut artık.''

''Çok açık ve net söylüyorum, gençlerin bu talepleri Reise iletilmez ve seçimden mağlubiyet alınırsa cezası bakanlara ve danışmanlara kesilir...''

''#bedelliaskerlik bekleyen gençler parti ayrımı yapmaksızın dertlerine derman olacak partiye destek olacaktır. Bunu değerlendirin sesimize ses olun.''

BEDELLİ ASKERLİK NEDİR, NE DEMEKTİR?

Bedelli askerlik, Türkiye'de Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerlik'e alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamaya verilen isimdir. Bedelli askerlik, ordunun ve devletin ihtiyaçlarının karşılanması ile bireylerin işlerini kaybetmemeleri esasına dayanarak çıkarılmaktadır. Anayasa Mahkemesi de, bedelli askerliğin eşitlik ilkesine aykırı olmadığına karar vermiştir. Ülkemizde kısa dönem askerlik 6 ay, uzun dönem askerlik süresi ise 12 aydır. Vatandaşlar işlerinden olmamak, ailelerinden ayrı kalmamak veya çeşitli sebeplerden dolayı bedelli askerlik uygulamasından yararlanmaktadır. Bedelli askerlik ise, dövizle yani para karşılığında askerlik hizmetlerini yapmış sayılırlar

KİMLER BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR, BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu bulunmaktadır. Bunlar; 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu "hizmeti" tamamlayabilirler. Buna kısaca "dahte" denir. "Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler" şeklindedir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

Aşağıda ikinci madde nezdinde ülkemizde çıkartılan bedelli askerlik yasaları hakkında bilgiler verilmiştir. Ülkemizde hangi yıllarda, kaç kere bedelli askerlik çıkarılmıştır?

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ KERE, NE ZAMAN ÇIKTI?

Cumhuriyet tarihinde 10 kez bedelli askerlik çıkartılmıştır. En son; 1987, 1992, 1999 yıllarında yapılmıştır. 17 Ağustos 1999 tarihinde çıkartılan bedelli askerlik uygulaması Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çıkartılmıştır. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikte, 30 yaşından gün almış ve 30 bin TL tutar ödeyen kişiler askerlik vazifesini yerine getirmiş sayılmışlardır. Yasa kapsamında 21 günlük temel askeri eğitimden de muaf tutulmuşlardır. 2 Aralık 2014 tarihinde ise 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların 18 bin TL karşılığında bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilmişleridir. Aşağıdaki tabloda yıllara göre bedelli askerlik ve bundan faydalanan kişi sayısı verilmiştir.