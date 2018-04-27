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  1. Erdoğan, HÜDA PAR Başkanı ile görüştü

Erdoğan, 7139 sayılı u ladı

, 7139 sayılı “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”nu ladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7139 sayılı kanunu onayladı

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "7139 sayılı 'Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Sayın mız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir"

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 21:55
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