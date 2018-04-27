Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık muvaffakatnamesini imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaylık için muvaffakatnameyi imzalayarak AK Parti Grup Başkanvekillerine teslim etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan imzaladığı muvaffakatnamenin fotoğrafını paylaşarak " 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık muvaffakatnamemizi imzalayıp @Akparti'mizin Grup Başkanvekillerine teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık muvafakatnamemizi imzalayıp @Akparti'mizin Grup Başkanvekillerine teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/JewhAMbDml— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 27 Nisan 2018
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