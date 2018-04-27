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Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık muvaffakatnamesini imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık için muvaffakatnameyi imzalayarak teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık muvaffakatnamesini imzaladı

Cumhurbaşkanı , adaylık için muvaffakatnameyi imzalayarak teslim etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan imzaladığı muvaffakatnamenin fotoğrafını paylaşarak " için adaylık muvaffakatnamemizi imzalayıp @Akparti'mizin Grup Başkanvekillerine teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 19:00
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