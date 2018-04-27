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Roketsan’ın kalifikasyon testlerini tamamladı

Roketsan’ın kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiği nin fabrika kalifikasyon testleri tamamlandı.



Test süreci süreci Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapacağı denemelerle devam edecek.

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 18:41
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