Test süreci süreci Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapacağı denemelerle devam edecek.
Roketsan’ın TRG-122 füzesi kalifikasyon testlerini tamamladı
Roketsan’ın kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiği TRG-122 füzesinin fabrika kalifikasyon testleri tamamlandı.
Etiketler: Sakarya , TRG-122 füzesi , yerli füze
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