TSK'nin karadaki en etkili vurucu gücü olacak olan Altay tankının seri üretimine geçiliyor. Altay'da kullanılacak yeni nesil teknolojileri sizler için derledik. İşte Altay tankı hakkında bilmeniz gerekenler.
Yerli silah Altay tankı hakkında bilmeniz gereken her şey
TSK'nin karadaki en etkili vurucu gücü olacak olan Altay tankının seri üretimine geçiliyor. Altay'da kullanılacak yeni nesil teknolojileri sizler için derledik. İşte Altay tankı hakkında bilmeniz gerekenler.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık muvaffakatnamesini imzaladı
- İşte hayret ettiren o anlar
- Galatasaray'ın antrenmanında sürpriz isim
- Brezilyalı ineklerin kokusu, Samsun'da kötü kokuya yol açtı
- Nescafe 2018 çekiliş sonuçları açıklandı mı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.