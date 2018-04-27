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Yerli silah tankı hakkında bilmeniz gereken her şey



'nin karadaki en etkili vurucu gücü olacak olan tankının ine geçiliyor. Altay'da kullanılacak yeni nesil teknolojileri sizler için derledik. İşte Altay tankı hakkında bilmeniz gerekenler.
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  • 27 Nisan 2018, Cuma 22:40
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