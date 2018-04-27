Askerlik çağına gelen ancak çeşitli sebeplerden ötürü bu görevi yerine getirmede sorun yaşayan gençler için çıkartılan bedelli askerlik yasasından bu güne kadar yaklaşık 400 bin kişi faydalandı. İmkanı olan vatandaşların vatani borcunu yerine getirmesi gerekirken, çeşitli sebeplerden ötürü askere gidemeyen veya erteleyen gençler, sosyal medya üzerinden çeşitli kampanyalar aracılığı ile seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Konunun yeniden gündeme gelmesini ve bedelli askerliğin çıkmasını isteyen binlerce genç bulunuyor. Peki bedelli askerlik konusu gündemde mi? Bedelli askerlik yasası çıkacak mı?



BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?

Bedelli askerlik yasasının çıkmasını bekleyen gençler, sosyal medya hesapları üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Hükümet tarafından belirli aralıklarla bedelli askerlik konusunda açıklamalar geliyor ancak, yapılan açıklamalarda net olarak kullanılan ifade hükümet gündeminde bedelli askerlik konusu yoktur yer alıyor. Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili soruya ''bedelli askerlik şuan da gündemimizde yok.'' diyerek buna sebep olarak da hala devam eden operasyonel faaliyetleri gösteriyor.



EN SON BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKTI?

Bedelli askerlik ülkemizde en son 2014 yılında hayata geçirilmiştir. İlk olarak 35.000 TL ödeme miktarı ile gündeme gelen bedelli askerlik uygulaması, daha sonra yapılan çalışma ve görüşmeler ile 18.000 TL'ye düşürülmüştür. Yaş sınırında da yapılan değişiklikler ile daha fazla insanın faydalanması mümkün olmuştur. Daha önce de 2011'de bedelli askerlik çıkmış ve bedel 30 bin lira olarak belirlenmişti.

BAŞBAKAN YILDIRIM AÇIKLADI! BEDELLİ ÇIKACAK MI?

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında, bedelli askerlik ile ilgili soruya "benim bakış açım müsbet" yanıtını verdi.

BEDELLİ AÇIKLAMASI



Yıldırım konuyla ilgili şunları söyledi:

Orada şöyle bir istismar olmaması gerekir. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz, bir yandan bedelli falan. İstismar edilebilecek bir konu gibi görünüyor. Bir yandan toplumdan bir talep geliyor. Biz askerlikte profesyonelliğe geçtik. Vatani görevlerini yapan askerleri biz cepheye hiç göndermedik.

Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için dikkate alınması gereken bir şey bu. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek gelirin de savunma sanayisinin güçlendirilmesinde kullanılması gerekir.

Bunları tabi konuşacağız. Bakış açım müsbet. Ancak bazı soru işaretlerini de ortadan kaldırmamız lazım.



NASIL BEDELLİ ASKERLİK YAPILIR?

Bedelli askerlik yapabilmenin 2 şartı vardır bunlar;



1- Dönemlik çıkartılan bedelli askerlik yasaları

2- DAHTE (Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler) 3 sene yurt dışında çalışma şartı



Dönemlik çıkartılan bedelli askerlik yasaları



İkameti Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan 18 yaşını doldurmuş erkekler için geçici olarak çıkartılan yasalarla bedelli askerlik yapılabilir. Bu yasalar dönemsel olarak olarak çıkartılır. Bu yasaların çıktığı dönemde yasaların belirlediği şartları sağlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilirler.



DAHTE (dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler)



DAHTE'nin açılımı 'Dövizle Askerlik Hizmetine Tabi Olan Erler'dir. Bunun anlamı ise 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bedelli askerlikten yararlanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen 3 sene boyunca yurt dışında çalışıyor olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan her vatandaş 21 gün süreyle askerlik yapar ve askerlik hizmetini tamamlamış olur.



Kaç kez bedelli askerlik çıkarıldı?



Türkiye Cumhuriyeti tarihinde toplamda 10 defa bedelli askerlik yasası çıkmıştır. Bu yasaların çıkarıldığı tarihler ve faydalanan kişi sayısı sırasıyla şöyledir;



1987 18.433

1992 35.111

1999 72.290

2011 69.073

2014 203.824



Geçmiş yıllarda çıkartılan bu yasalarda sadece 2011 yılında çıkartılan yasada ücret 30 bin TL olarak belirlenmiş bunların dışında çıkan yasalarda ise ücret 18 bin TL olarak belirlenmiş.