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'nin leri dünyanın ilgisini çekti

Genel Müdürü Yılmaz, "( drone'lar) Bunlar dünyada çok yeni konseptler. Ortadoğu'dan Afrika ülkelerine, 'dan Avrupa'daki birtakım ülkelere kadar çok ciddi talep geliyor" dedi.



"'nin gökyüzündeki askerleri" olarak nitelendirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına sunulan " drone"lar dünyanın ilgisini çekti. Bu drone'ların ilk başarısına yıl içinde imza atılması bekleniyor.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ () Genel Müdürü Davut Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da, kamikaze drone çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 12:36
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