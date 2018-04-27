"Türkiye'nin gökyüzündeki askerleri" olarak nitelendirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına sunulan "kamikaze drone"lar dünyanın ilgisini çekti. Bu drone'ların ilk ihracat başarısına yıl içinde imza atılması bekleniyor.
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Genel Müdürü Davut Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da, kamikaze drone çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
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