YSK'nın seçim takvimininde cumhurbaşkanlığı için aday gösterme tarihleri belli oldu. Buna göre 4-9 Mayıs tarihlerinde aday gösterilebilecek.

İttifak için son başvuru 6 Mayıs'ta yapılabilecek. Milletvekilliği aday listeleri için son tarih ise 21 Mayıs 2018.

Yurtdışında oy kullanacak vatandaşlar için belirlenen tarih ise 7-19 Haziran olarak açıklandı. Öte yandan, YSK'nın seçim takvimini tamamlayarak Resmi Gazete'ye gönderildiği öğrenildi.







RESMİ GAZETE'YE GÖNDERİLDİ

YSK, seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

YSK, bugün seçim takvimi gündemiyle toplandı. Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, takvime ilişkin çalışma tamamlandı.

Bu kapsamda hazırlanan çalışma, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.





İŞTE GÜN GÜN SEÇİM TAKVİMİ

Buna göre seçimin başlangıç tarihi 30 Nisan 2018. 1 Mayıs'ta da cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular başlayacak.

30 NİSAN: Seçimin başlangıç tarihi

1 MAYIS: Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruların başlayacağı tarih

5 MAYIS: Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı için son başvuru günü.

6 MAYIS: Siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK'ya teslim etmesi için son gün.

7 MAYIS: Siyasi partilerce aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasının son günü.

9 MAYIS: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasının son günü.

10 MAYIS: Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması ve itirazların başlangıcı.;



11 MAYIS: Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü.

13 MAYIS: Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması. Cumhurbaşkanı Seçimi Propaganda döneminin başlangıcı

14 MAYIS: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekiminin yapılması ve ilânı.



