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Yerli arama motoru ’nin web sürümü yayınlandı

tarafından geliştirilen ve bugüne kadar yalnızca mobil uygulaması üzerinden kullanılabilen yerli arama motoru ’nin web sürümü yaani.com.tr adresi üzerinden kullanıma sunuldu

Yerli arama motoru Yaani’nin web sürümü yayınlandı

Yerli arama motoru artık web tarayıcılar üzerinden www.yaani.com.tr adresinden kullanılabiliyor.

'in yerli yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen Yaani'nin web sürümü, Turkcell Genel Müdürü tarafından Twitter'dan duyuruldu.


Makine öğrenimiyle arama yapıldıkça kendini geliştirecek şekilde tasarlanan Yaani, dünyadaki Türkçe dil bilgisine ve yapısına en hakim arama motoru olma özelliğini taşıyor.

Yaani, kullanıcılar arama yaptıkça onlar hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyor ve arama sonuçlarını bu bilgiler ışığında oluşturuyor.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 12:48
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