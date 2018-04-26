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2018 İlkbahar sonuçları açıklandı! YDS sonuçlarını sorgula! sorgulama sayfası! Tıkla öğren!

tarafından 1 Nisan'da uygulanan sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

YDS sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () 1 Nisan'da düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı () sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS İlkbahar Dönemi değerlendirilme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

YDS, 1 Nisan 2018 Pazar günü 41 ilde 46 sınav merkezinde uygulandı. Bu yıl ilk defa uygulanan Boşnakça ve Arnavutça dilleri dahil olmak üzere toplam 25 dilde gerçekleştirilen sınava 115 bin 84 aday katıldı.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 13:47
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