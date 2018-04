24 Haziran seçim takvimi! YSK seçim takvimi 2018 seçmen sorgulama ve başvurular

YSK'nin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için belirlediği takvim, Resmi Gazete'de yayımlandı



Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıcı 30 Nisan 2018 olacak.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için hazırlanan seçim takvimi tamamlandı.

Buna göre, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular 1 Mayıs'ta başlayacak, seçmenler tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gerekecek, seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek.

Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını 5 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünün YSK'ya teslim edilmesinin son günü 6 Mayıs olacak.

Cumhurbaşkanı geçici aday listesi 10 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

İtirazlar 11 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. YSK, itirazları 12 Mayıs'ta karara bağlayacak. 13 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve Cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

Siyasi parti genel merkezlerinin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listeleri, YSK'ye 21 Mayıs'ta en geç saat 17.00'ye kadar verilecek. Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına yapılacak başvurunun son günü de 21 Mayıs olacak.

Seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:

SEÇMEN KAYDINIZI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

30 Nisan: Seçimin başlangıç tarihi. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanları imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ye teslim etmeye başlayacak.

2 Mayıs: Muhtarlık bölgesi askı listeleri saat 08.00'de askıya çıkarılacak. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri de güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılacak. Yurtdışı seçmen kütüğü "www.ysk.gov.tr" adresinde ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. "www.ysk.gov.tr" adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya buraya gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları başlayacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK'ye yapacakları adaylık başvurusunun son günü. (Saat 17.00)

YSK, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının incelenmesini tamamlayacak, eksiklikleri ve adaylıkları reddedilenleri adaylara saat 23.00'e kadar bildirecek.

3 Mayıs: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu YSK tarafından reddedilen aday, saat 15.00'e kadar yeniden inceleme talebinde bulunabilecek. Başvurular saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak. Bu adaylar için eksik evraklar da saat 17.00'ye kadar tamamlanabilecek. Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler saat 20.00'ye kadar YSK tarafından ilan edilecek.

4 Mayıs: Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasına saat 08.00'den itibaren başlanacak.

5 Mayıs: Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular saat 17.00'de sona erecek.

6 Mayıs: İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ye teslim etmelerinin son günü.

7 Mayıs: Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları, bilgi ve belge eksiklerini saat 17.00'ye kadar tamamlayacak.

9 Mayıs: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasının son günü. (Saat 20.00)

10 Mayıs: Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

11 Mayıs: Cumhurbaşkanı aday listesine itirazlar saat 17.00'ye kadar yapılacak ve itirazların YSK tarafından incelenmesine başlanacak.

12 Mayıs: Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için yapılacak başvurular tamamlanacak. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazlar YSK'ce karara bağlanacak.

13 Mayıs: Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak. Cumhurbaşkanı seçim propaganda dönemi başlayacak.

14 Mayıs: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.

18 Mayıs: İttifak yapan siyasi partiler saat 17.00'ye kadar ittifaktan vazgeçebilecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler YSK'ce ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere saat 18.00'e kadar bildirilecek.

19 Mayıs: İttifaktan vazgeçen siyasi parti veya partiler, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde yaptıkları değişikliği veya ittifaktan vazgeçtiklerini saat 17.00'ye kadar bildirecek.

20 Mayıs: İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.

21 Mayıs: Siyasi parti genel merkezleri seçime katılacakları seçim çevrelerine ait listeleri en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ye verecek. YSK, siyasi partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak. Bağımsız milletvekili adaylığı için de saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapılacak.

22 Mayıs: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri YSK'nin internet sitesinde ilan edilecek.

25 Mayıs: Siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamalarının son günü.

26 Mayıs: Milletvekili geçici aday listeleri YSK'ce Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

27 Mayıs: Geçici aday listelerine itirazlar saat 15.00'te sona erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak.

30 Mayıs: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak. Tüm seçim çevreleri ve yurt dışı ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı ve dağıtımına başlanacak. YSK'ce milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete'ye gönderilecek.

7 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

8 Haziran: İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenecek Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

13 Haziran: Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek.

14 Haziran: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

17 Haziran: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak.

19 Haziran: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

23 Haziran: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.

24 Haziran: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. (saat 23.59)





İKİNCİ OYLAMAYA İLİŞKİN TAKVİM

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 8 Temmuz 2018 pazar günü yapılacak ikinci oylamaya ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:

25 Haziran: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesinin son günü. (Saat 17.00). İkinci oylama propaganda döneminin başlangıcı.

26 Haziran: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü. (Saat 17.00). İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

28 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itiraz YSK'ce karara bağlanacak.

29 Haziran: YSK kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.

30 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemine başlanacak.

4 Temmuz: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

7 Temmuz: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

8 Temmuz: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.

9 Temmuz: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.

12 Temmuz: YSK kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.

SEÇİMDE GÖREV ALANA 306 TL

Bunlar arasında sandık kurulu başkanları ve seçim sandık kurulu üyeleri ile bina sorumlusu, memur, hizmetli ve şoförler yer alıyor. Bu kişilere görev aldıkları gün üzerinden ödeme yapılacak.



Görev alacak kişilere verilecek ücretlerde ise kurs verilen sandık kurulu başkanına 3, memura 2, siyasi parti üyelerine 1 adet gündelik ödenecek.

Buna göre; erken seçimde görev alacak sandık kurulu başkanı eğitim alırsa 306 lira (3 günlük), sandık görevlileri eğitim alırsa 186 lira (2 günlük) ücret ve bina sorumluları eğitim alırsa 306 lira (3 günlük) alacak.

YSK NEDİR?

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen üyelerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir. 5545 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanunu ile illerde ve ilçelerde Seçim Kurulları oluşturulmuş, ayrıca Ankara'da görev yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu kurulmuştur.

YSK NE ZAMAN KURULDU?

Yüksek Seçim Kurulu, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu'yla kurulmuş, 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da da yer almıştır.

KURULUN KAÇ ÜYESİ VAR?

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur.

KİMLER YSK ÜYESİ OLABİLİR?

Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurulları'nca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

KURUL ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ KAÇ YILDIR?

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

KURUL KARARLARI NASIL ALIYOR?

Yüksek Seçim Kurulu, kararlarını salt çoğunlukla verir; oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf üstün tutulur.

Yüksek Seçim Kurulu'nun nihai kararları ile prensip kararları Resmi Gazete'de, en kısa zamanda yayınlanır.

KARARLARA KARŞI YARGI YOLU AÇIK MI?

Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlara karşı yargı yolu kapalı.

YSK KİME BAĞLI?

Yargıtay ve Danıştay üyelerinden oluşan Yüksek Seçim Kurulu bağımsız bir kurumdur.

YSK'NIN SEÇİMLERİ İPTAL YETKİSİ VAR MI?

YSK'nın seçim sonuçlarını iptal etme yetkisi var. Ancak seçimler öncesi böyle bir yetkisi bulunmuyor.

YSK'NIN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

1. Seçimlerde, içine oy pusulası konulacak olan zarfların, icabında her seçim için başka başka renk ve ölçüde olmak ve gerek piyasada, gerek Devlet Malzeme Ofisince imal edilen veya ettirilen veya depolarında bulunan zarfların renklerinden ve ölçülerinden farklı ve kağıdında "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunmak üzere, yeteri kadar özel zarf imal ettirmek ve bu imalatı, kağıt hamurundan başlıyarak zarfın, imaline ve teslim alınmasına kadar olan safhalarını; yapılacak işin hacmi, süresi ve niteliği dikkate alınarak belirleyeceği kendi üye veya üyelerinin veya imal ve teslim yerinde yetki vereceği ilçe seçim kurulu başkanının, il seçim kurulu başkanı ya da üyesi hakim veya hakimlerinin devamlı gözetim ve denetimi altında yaptırmak ve bu zarfları il seçim kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek sayıda, alındı belgeleri karşılığında göndermek,

2. Özel zarfların imali için gerekli "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigran kalıpları ile zarf ölçü kalıplarını yaptırıp gerekli miktarda kağıt ve zarf imalinden sonra saklamak,

3. Katlanıp bir kenarı yapıştırıldıktan sonra zarf haline gelebilen "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranını taşıyan birleşik oy pusulalarını, her (400)'ü ve her (400)'lük paketi, aynı numarayı taşımak üzere bastırmak ve her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında ulaştırmak, 3. Bu Kanunda sözkonusu edilen bütün işlemlerin gerektirdiği form, evrak, liste gibi her türlü basılı kağıdın tasarım ve baskısını yaptırmak, il ve ilçe seçim kurullarına zamanında ve ihtiyacı kadar ulaşımını sağlamak,

4. Tüzüklerine göre ilk genel kongresini yapmış olup, illerin en az yarısında ve en az altı ay evvel il ve ilçe teşkilatını kurmuş bulunan siyasi partilerin adlarını, ilçe seçim kurullarının yeniden kurulması için öngörülen ayların ikinci haftasında tespit ve ilan etmek,

5. İl ve İlçe seçim kurullarının teşekkülünü sağlamak, İl seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak,

6. Adaylığa ait itirazlar hakkında bu Kanun ve özel kanunları gereğince kesin karar vermek,

7. İl seçim kurullarınca, oy verme günü işlemleri hakkında verilmiş olan kararlara karşı yapılan itirazları derhal inceleyip kesin karara bağlamak,

8. İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin karara bağlamak,

9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde yapılan, seçimin sonucuna müessir olacak ve o çevre seçiminin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, altkurullara yapılan itirazların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştırmaksızın inceleyip kesin karara bağlamak,

10. İl seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandırmak ve seçimin bütün yurtta düzenle yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve bu hususta gereken genelgeleri zamanında yapmak,

11. Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir. Bu esaslar dairesinde seçime katılabilecek siyasi partiler tespit ve seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi halinde yenileme kararının ilanından sonraki beş gün içinde ilan etmek.

12. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kuruluş ve işleyişi ve diğer çalışma konuları ile ilgili ilkeleri belirlemek, yönetmelikleri yayınlamak, programlarını yapmak ve denetlemek.

13. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun oluşturulmasını ve yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak.

14. Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak.