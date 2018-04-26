Trafik magandaları sınır tanımıyor

Kocaeli'de ise bir TIR şoförü, aracın teybini açtı. Direksiyonu bıraktı. Tır seyir halindeyken kapıyı açtı, dışarıya çıktı. Halay çekmeye başladı. Görenler şaştı kaldı. Maganda sürücünün kazaya davetiye çıkardığı o anlar, başka sürücüler tarafından cep telefonuna kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere büyük tepki geldi.





ZURNANIN SON DELİSİ

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir sürücü "bu kadarında pes artık" dedirtti. Akan trafiğe aldırış etmeyen trafik magandası, direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı. Bunu fark eden diğer sürücüler gördükleri karşısında hayrete düştü. Trafik canavarının yan tarafında oturan kişinin ise hiç bir şey olmuyormuş gibi cep telefonuyla oynaması dikkat çekti. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, olası bir kazaya da davetiye çıkardı.