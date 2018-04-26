Saldırgan kadın düşmanı

Kanada'nın Toronto kentinde beyaz bir kamyonet, kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. 10 kişi ölürken, 15 kişi de yaralandı. Saldırgan 25 yaşındaki Alek Minassian, yakalandı. Toronto polisi, kiraladığı bir kamyoneti yayaların üzerine sürmekle suçlanan Minassian'ın saldırıdan kısa süre önce Facebook sayfasına gizemli bir mesaj yazdığını açıkladı. Minassian'ın "Mecburi Bekarlığa İsyan" adlı harekete atıf yaptığı ve 2014'te kendisiyle birlikte olmayı reddeden kadınlara yönelik intikam saldırılarında 6 kişiyi öldüren Amerikalı Elliott Rodger'ı övdüğü ortaya çıktı. Yetkililer bu aşamada saldırının esas nedeninin kadınlara duyulan öfke olduğunu söylemiyor ama bu ihtimal gözardı edilmiyor.