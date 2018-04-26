Başbakan Binali Yıldırım, İspanya dönüşü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına dair soruya Yıldırım, "İçinde bulunduğunuz önemli bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ve başka yere geçtiğinizde ne eski yerinize ne yeni yerinize yaranırsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir" dedi. Yıldırım, AK Parti'ye miting için izin vermek istemeyen bazı Avrupa ülkelerine de "Bu ülkelerde kampanya yapılması konusunda ülkelerin rızası esastır. Eğer rızaları yoksa biz zorla 'Kampanya yapacağız' demeyiz. Israrcı da olmayız, gerginlik de çıkarmayız. Bu ülkelerin verecekleri karar doğrultusunda hareket ederiz" dedi. Seçimlerin erkene alınmasını değerlendiren Yıldırım, "Türkiye yıllardır seçim yapıyor. Son 30 yıldır 100'e yakın seçim, halk oylaması, belediye seçimi yaptı. Gayet şeffaf, en az yüzde 80'in üzerinde katılımlarla seçim gerçekleştirdik. Eğer gerçekleri görmek isteyen varsa, buyursun Türkiye'de seçimlerin nasıl yapıldığını görsün" diye konuştu.
Hiç kimseye yaranamaz
Yıldırım, Abdullah Gül’ün aday olacağı söylentilerini değerlendirdi: Bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ve başka yere geçtiğinizde ne eski yerinize ne yeni yerinize yaranırsınız
Etiketler: abdullah gul , Binali Yıldırım , Esenboğa Havalimanı , AK Parti , seçim , Türkiye , ittifak , 24 Haziran , Erken seçim
- 26 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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