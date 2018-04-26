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Fırat Kalkanı Harekâtı'nda bir asker oldu

Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, bir askerin olduğunu açıkladı.

TSKdan acı haber

Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, bir askerin olduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, 24 Nisan 2018'de görevli olduğu Mare Üs Bölgesinde icra edilen faaliyetler esnasında rahatsızlanan bir askerin sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 10:55
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