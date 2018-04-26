Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ile boşanma aşamasına gelmesine sebep olan Brezilyalı sevgilisinin fotoğrafına ulaştı. Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden birinin iddiasına göre Sıla Aydın ve Mehmet Aydın; Brezilyalı Caroline Elizabeth yüzünden boşanma noktasına geldi. Aynı kaynağın iddiasına göre Caroline, halen Mehmet Aydın ile birlikte...
Çiftlik Bank'ın sahibi dolandırıcı Mehmet Aydın'ın sevgilisi görüntülendi!
On binlerce kişinin yüzlerce milyon lirasının dolandırılmasına ilişkin Çiftlik Bank soruşturması devam ederken, soruşturmanın bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın'ın yurt dışındaki yaşantısıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Aydın'ın Brezilyalı sevgilisinin fotoğrafına ulaşıldı.
Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ile boşanma aşamasına gelmesine sebep olan Brezilyalı sevgilisinin fotoğrafına ulaştı. Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden birinin iddiasına göre Sıla Aydın ve Mehmet Aydın; Brezilyalı Caroline Elizabeth yüzünden boşanma noktasına geldi. Aynı kaynağın iddiasına göre Caroline, halen Mehmet Aydın ile birlikte...
Etiketler: Kırmızı bülten , Mehmet Aydın , Sıla Aydın , Çiftlik Bank , Caroline Elizabeth
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