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'ın sahibi dolandırıcı 'ın sevgilisi görüntülendi!

On binlerce kişinin yüzlerce milyon lirasının dolandırılmasına ilişkin soruşturması devam ederken, soruşturmanın bir numaralı zanlısı 'ın yurt dışındaki yaşantısıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Aydın'ın Brezilyalı sevgilisinin fotoğrafına ulaşıldı.


'ın eşi ile boşanma aşamasına gelmesine sebep olan Brezilyalı sevgilisinin fotoğrafına ulaştı. Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden birinin iddiasına göre Sıla Aydın ve Mehmet Aydın; Brezilyalı yüzünden boşanma noktasına geldi. Aynı kaynağın iddiasına göre Caroline, halen Mehmet Aydın ile birlikte...
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 09:53
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