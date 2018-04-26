YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS ilkbahar dönemi sınavı 1 Nisan tarihinde tamamlandı. Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler tarafından da kullanılabiliyor. YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekiyor. Peki YDS sonuçlarında son durum ne, ÖSYM yetkililerinden bir açıklama yapıldı mı?

2018 iş takvimine göre YDS sonuçları 26 Nisan Perşembe (bugün) açıklanacak , saat ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.