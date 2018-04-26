Ellerinden öperiz!

Bulgaristan'da yaşayan Gülbiye Çalışkan (65), yaptığı davranışla gönüllerimizde taht kurmayı başardı. Yaşlı kadın, geçtiğimiz günlerde oğlunu ziyaret etmek için geldiği Manisa'da dişinden rahatsızlandı. Ağız ve Diş hastanesi'nin kapısını çaldı. Tedaviden sonra da, para ödemeye çalıştı. Ancak hastane, kendisinin çifte vatandaş olduğunu ve tedaviden ücretsiz faydalanacağını anlattı. Fakat Gülbiye teyze ikna olmadı. Mendiline sardığı 400 lirayı masaya bırakıp çıktı. Çalışanlar ise kamera kayıtlarına baktı. Parayı Çalışkan'ın bıraktığını anladı. Kadının evine giden yetkililer, parayı geri verip, Gülbiye teyzeyi çiçekle onurlandırdı. Gülbiye Çalışkan'ın bu davranışına, sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:

Mendiline sardığı 400 lirayı gizlice masanın üzerine bırakıp çıkan Gülbiye Çalışkan teyze, ellerinden hürmetle öperim...

Böyle analarımız hayatta olduğu sürece dünya üstümüze gelse vız gelir...

Sen çok yaşa be Gülbiye Teyzem!

Çok güzel insansın Gülbiye Teyze. Parayı hasteneye teslim eden personeli de ayrıca kutlamak gerek.

Gülbiye Teyze, senin gibi onurlu insanları görünce daha umutlu bakıyorum bu hayata.

Bu anamız, okullarda ders olarak okutulup anlatılmalı.