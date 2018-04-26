Önce Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, sahneye çıktı. Cumhurbaşkanı adayı olduğunu vurguladı. Karmaşanın fitilini yaktı!
Peşinden İstanbul vekili Didem Engin "Ben de Cumhurbaşkanı olurum, ben de ilk turda seçilirim" diye haykırdı. Şaşkınlık başladı!
Bu sırada Abdullah Gül'ün adı ortaya atıldı. Kendini aday gören Muharrem İnce, gemileri yaktı: Ben Erdoğan'a oy veririm!
Hemen ardından Grup Başkanvekili Özgür Özel, patladı: Yeter! Canımıza tak etti! Gül'ün ismi gündemimizde yok, olmayacak da!
Ortamı sakinleştirmek Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a kaldı. "Herkes sussun! Parti, Başkan'a yetki verdi" diye parmak salladı!
Ve CHP lideri, dün yine İyi Parti'ye akıl danıştı! Akşener, aday olduğunu tekrarladı. Kemal Kılıçdaroğlu ise... Hala kararsız!
Peşinden İstanbul vekili Didem Engin "Ben de Cumhurbaşkanı olurum, ben de ilk turda seçilirim" diye haykırdı. Şaşkınlık başladı!
Bu sırada Abdullah Gül'ün adı ortaya atıldı. Kendini aday gören Muharrem İnce, gemileri yaktı: Ben Erdoğan'a oy veririm!
Hemen ardından Grup Başkanvekili Özgür Özel, patladı: Yeter! Canımıza tak etti! Gül'ün ismi gündemimizde yok, olmayacak da!
Ortamı sakinleştirmek Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a kaldı. "Herkes sussun! Parti, Başkan'a yetki verdi" diye parmak salladı!
Ve CHP lideri, dün yine İyi Parti'ye akıl danıştı! Akşener, aday olduğunu tekrarladı. Kemal Kılıçdaroğlu ise... Hala kararsız!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.