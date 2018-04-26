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'de son durum

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı! ne yapacağını şaşırdı. Her kafadan bir ses çıktı ama resmi aday çıkmadı! Partinin aklı da oku da birbirine karıştı

CHPde son durum
Önce Başkan Yardımcısı , sahneye çıktı. adayı olduğunu vurguladı. Karmaşanın fitilini yaktı!
Peşinden İstanbul vekili Didem Engin "Ben de Cumhurbaşkanı olurum, ben de ilk turda seçilirim" diye haykırdı. Şaşkınlık başladı!
Bu sırada Abdullah Gül'ün adı ortaya atıldı. Kendini aday gören , gemileri yaktı: Ben Erdoğan'a oy veririm!
Hemen ardından Grup Başkanvekili Özgür Özel, patladı: Yeter! Canımıza tak etti! Gül'ün ismi gündemimizde yok, olmayacak da!
Ortamı sakinleştirmek Başkan Yardımcısı 'a kaldı. "Herkes sussun! Parti, Başkan'a yetki verdi" diye parmak salladı!
Ve lideri, dün yine İyi Parti'ye akıl danıştı! Akşener, aday olduğunu tekrarladı. ise... Hala kararsız!
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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