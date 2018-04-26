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24 Haziran sonrası da devrim

Yeni hükümet sistemiyle birlikte üst kademe yönetici sınıfı oluşacak. Genel müdür ve üstündeki pozisyonlar Cumhurbaşkanı ile birlikte gelerek görev yapacak.

24 Haziran sonrası kamuda devrim

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Türkiye'de kurumlarında da devrim niteliğinde değişiklikler olacak. Yeni dönemde artık üst kademe yönetici sınıfı oluşacak.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 07:06
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