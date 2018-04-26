Hırsızlık dehşeti önceki gece saat 02.30 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. 42 yaşındaki Ahmet Erenler, otomobilini çalışır halde bırakıp yolun karşısına geçti. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi, boş gördüğü aracı çalmak istedi. Aracının çalınacağını fark eden Ahmet Erenler, 50 metre sonra yakaladığı aracın açık camından hırsızı ensesinden yakaladı. Çıkan boğuşma sırasında şüpheli, bıçak çekti. Bir anda gaspa dönüşen olayda görgü tanığı bir kadın, Erenler'e yardımcı olmak için gaspçının yüzüne biber gazı sıktı. Şüpheli, elindeki bıçakla Ahmet Erenler'i kalbinden yaraladı.



ŞÜPHELİ YAKALANDI

Erenler ağır yaralı halde yere yığılırken, yaşananlara tanık olan iki motosiklet sürücüsünden biri kaçmakta olan şüpheliye kaskla vurdu. Ancak şüpheli kaçmayı başardı. Yoldan geçen bir sağlık görevlisi, Ahmet Erenler'e ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen ambulans ekibince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Erenler tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekibi bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Eşkali belirlenen şüpheli Erkan Ö'nün Silivri'deki bir adreste bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda Erkan Ö.'yü gözaltına aldı.