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2018 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2018 AÖF sınav sonuçları sorgulama...

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AÖF sınav sonuçları açıklandı

Dün akşam saatlerinde sınavlara dair açıklamada bulundu. sınavı, 15 Nisan 2018 tarihinde yapıldıktan sonra, Anadolu Üniversitesi sınavdan 10 gün sonra duyuru yaptı. AÖF sınav sonuçları, üniversitesin sorgulama sayfasında açıklandını duyurdu. Bölümlerinden sınava girenler aldıkları puanı görebiliyor.

AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci otomasyon sayfasından sınavlara dair ilişkin açıklamayı yaptı, sınav sonuçlarının açıklandığı url'i aktif etti.

AÖF DERS GEÇME NOTU 2018
AÖF ders geçme notu, 2018 yılında nasıl olacak sorusuna Anadolu Üniversitesi cevap verdi. Sınavlara dair açıklama geldikten sonra öğrencilerin aldıkları puana göre;

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

BURSLULUK SINAVINDAN ÖTÜRÜ FİNAL SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ
Anadolu Üniversitesi'nin resmi sayfasında yapılan açıklama: Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Tarihleri Değişti. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir. Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi , İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

2018 AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
Son sınıfta okuyan öğrenciler için Anadolu Üniversitesi, üç ders sınavının tarihlerini verdi. Buna göre sınavlar 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılırken, sınav sonuçları Ağustos ayının ilk haftası açıklanıyor

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 08:13
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