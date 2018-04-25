Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi hakkında mesnetsiz iddialar ortaya atan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya ile avukat Fidel Okan hakkında hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi; bakan Fatma Betül Sayan Kaya'yı Fetullahçı Terör Örgütü ile ilişkilendiren sanıklar İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan'ı ayrı ayrı 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Mahkeme; TCK 301. maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle sanıklar İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan'ı ayrı ayrı 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi hakkında mesnetsiz iddialar ortaya atan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya ile Avukat Fidel Okan hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bakırköy Başsavcılığı "İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında, TCK 301 ve 125. Maddeleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama ve Basın yoluyla kamu görevlisine hakaret suçlarından soruşturmaya başlanılmış olup her iki şüpheli ifadeleri için başsavcılığa çağrılmışlardır" açıklamasını yaptı.

BAKAN KAYA İFTİRALAR KARŞISINDA HUKUKA BAŞVURMUŞTU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayan Kaya'nın eşiyle ilgili ortaya atılan 'ByLock' iddialarına Bakan Kaya'dan cevap gelmişti. Bakan Kaya, "İftiralara karşı gerekli hukuki işlemi başlatıyorum" ifadelerini kullanmıştı.