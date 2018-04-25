Erdoğan açıkladı salonda alkış tufanı koptu: "24 Haziran'dan sonra..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da yeniden başkan seçildikten sonra resmi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Can Azerbaycan inşallah bölgesinin istikrar abidesi olarak parlamaya devam edecektir. Azerbaycan'la müşterek çalışmaya devam edeceğiz ve bu konuda kararlılığımı tamdır.

Önümüzdeki dönemde yeni projeler var. Bunları da hayata geçireceğiz. Bunların içinden en önemlisi tabii ki yerli paraya geçişimizdir. Tanap'ın açılışı Haziran ayında gerçekleştirilecek. Seçim öncesi milletimize ve dünyaya müjdemiz olacak.

Çanakkale destanında, Bakü'nün kurtuluşunda bu kardeşliği görüyorsunuz. Bizim ortak duruşumuz Yukarı Karabağ'da da, Afrin'de de kendisini göstermiştir. 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası bizi ilk arayan da dostum Aliyev olmuştur. Biz de Yukarı Karabağ sorunun en başından beri kendi sorunumuz olarak gördük. Sınırların dokulnamazlığı ilkesinde bu sorunun hızlıca çözüleceğine inancımız tamdır. Askeri alandaki işbirliğimizi de sürdürmeye kararlıyız.

Burada üzerinde mutabık kaldığımız tüm konuların takipçisi olacağız. Bu düşüncelerle kardeşim Aliyev'e ve heyetine Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum ve tüm Azeri kardeşlerimi selamlıyorum.

Daha sonrasında söz alan Aliyev;



Türkiye ve Azerbaycan tarihte hiç görülmemiş en yakın iki müttefiktir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edroğan döneminde Türkiye'nin gelişmesi bizi yürekten sevindiriyor. Biz Türkiye'nin gelişmesini, inkişafını görüyoruz. Dağlık Karabağ meselesinde Türkiye kadar bize destek veren başka bir ülke olmamıştır. Türkiye bütün platformlarda bizi savunmuştur. Türkiye'nin terörle mücadelesinde her zaman yanında olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması üzerine Türk halkını tebrik ederim. Avrasya'nın enerji ve ulaştırma haritasını yeniden tertip ediyoruz. Türkiye ile hayata geçirdiğimiz projelerin çok büyük manası var. TANAP gibi projeler bizim işbirliğimizi arttırır ve bölgede istikrarı devam ettirir. Bizim iş birliğimiz sadece iktisadı manada değildir. Bunlar daha geniş kapsamlı projeledir.

Savunma sanayiinde önemli hamleler hayata geçirilmektedir. Türkiye'nin son derece gelişmiş bir savunma sanayiisi vardır. Biz bu istikamette adımlar atıyoruz. Türkiye'nin en yüksek standartlara uygun bir savunma sanayiisi var.

Mayıs ayında 1. Azerbaycan Devleti'nin 150. yılını kutlayacağız.