Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP'nin gündeminde Abdullah Güldiye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta" dedi.

"BU KADAR SPEKÜLASYON CANIMIZA TAK ETTİ"

CHP Grup Başkanvekili Özel, sosyal medya hesabından Abdullah Gül ile ilgili açıklama yaptı. Özel, "Yeter. Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek. CHP'nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta" ifadelerini kullandı.

"ABDULLAH GÜL ADAYIMIZ DEĞİLDİR"

Yaşanan tartışmalara CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da dahil oldu. Ağbaba attığı tweet'te "CHP gündeminde Abdullah Gül gibi bir tartışma yoktur, kendisi adayımız da değildir. Algı operasyonu yapanlara duyurulur." ifadesini kullandı.

Bugün, Abdullah Gül'ün çatı adaylığı formülüne ilişkin de konuşan İnce, "Ben ikisinin (Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan) arasında kalsam Erdoğan'a oy veririm" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞTÜ

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki kritik görüşme sona erdi. Görüşme sonrası 25 Haziran'la ilgili kararını açıklayan Akşener, "Cumhurbaşkanlığı adaylığımı sürdürüyorum" dedi.

GÖRÜŞME SONRASI ORTAK AÇIKLAMA

Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından gerçekleşen basın açıklamasında ilk sözü İYİ Parti Genel Başkanı Akşener aldı.

Akşener, "Kendilerini ziyaret sebebimiz üstün demokrasi hareketlerine teşekkür etmekti. Diğer taraftan merak ediyorsunuzdur, 25 Ekim'de kurulduk, 1 Nisan'da kurultayımızı yaptık. 100 bin imza ile İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adaylığımı sürdürmek istediğimi belirtmek isterim. Bir demokrasi katliamının önüne geçildi, tekrar teşekkür ediyorum. Partimizin sloganı da Türkiye ve milletimiz iyi olacak." dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, biz demokrasiyi savunanlar hangi parti olursa olsun 24 Haziran ve 25 Haziran'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Bundan yüzde yüz eminim. Demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.