Gurbetten büyük destek

Almanya'da yaşayan Türkler, 'cumhur ittifakı' kampanyası için Almanya'nın yasağına karşı sosyal medya kampanyası başlattı. Almanya'nın Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleşecek olan seçim öncesi kampanyaya izin vermesi için Almanya'daki Türkler, sosyal medya üzerinde 'CumhurİttifakıAlmanya' etiketini devreye soktu. 'CumhurİttifakıAlmanya' etiketi Almanya'da yaşayan Türkler'den yoğun ilgi gördü.
Selva ÜNAL
Selva ÜNAL
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