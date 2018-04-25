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Gurbetten büyük destek

Gurbetten büyük destek
Almanya'da yaşayan Türkler, 'cumhur ittifakı' kampanyası için Almanya'nın yasağına karşı sosyal medya kampanyası başlattı. Almanya'nın Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleşecek olan seçim öncesi kampanyaya izin vermesi için Almanya'daki Türkler, sosyal medya üzerinde 'CumhurİttifakıAlmanya' etiketini devreye soktu. 'CumhurİttifakıAlmanya' etiketi Almanya'da yaşayan Türkler'den yoğun ilgi gördü.

Selva ÜNAL
  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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