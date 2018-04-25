GATA’daki albay itirafçı oldu

TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen 'ankesör" soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Tabip Albay Gürkan M. itiraflarında, örgüt imamının kirli kumpasını anlattı. Şüpheli M. GATA Haydarpaşa Hastanesi'nde çalıştığı sırada kendisinden sorumlu "Metin" kod adlı bir mahrem imamın, 15 subayın Hepatit B olduğuna dair hastalıklarını gösteren bir liste verdiğini ve bu kişilerin çürüğe nasıl ayrılabileceğini sorduğunu belirtti. Gürkan M., "Bu kişilerin çürüğe ayrılmasının Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu söyledim ve listeleri sertçe iade ettim" dedi.Yüksel TEMEL