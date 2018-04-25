Durakta dehşet

Adıyaman Hocaömer Mahallesi'nde Abdurrahman A., otobüs durağında bir süredir ayrı yaşadığı nikahsız eşi Mukadder K. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sırasında öfkelenen zanlı bıçağa sarıldı. Çok sayıda yolcunun gözü önünde kadına saldırdı. Bacağından bıçakladı. Ardından olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde kalan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Zanlı, kısa sürede gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.