;
Yol Durumu
  1. Aşkın ızdırabı
  2. Son çekim!

Durakta dehşet

Otobüs beklerken kocası tarafından bıçaklanan kadına, kimse yardım etmedi

Durakta dehşet
Adıyaman Hocaömer Mahallesi'nde Abdurrahman A., otobüs durağında bir süredir ayrı yaşadığı nikahsız eşi Mukadder K. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sırasında öfkelenen zanlı bıçağa sarıldı. Çok sayıda yolcunun gözü önünde kadına saldırdı. Bacağından bıçakladı. Ardından olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde kalan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Zanlı, kısa sürede gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar