Hataylı Cemile-Süleyman Şahutoğlu çifti, ilk bebek heyecanını 2.5 ay önce dördüzlerle yaşadı. Sağlıklı geçen bir hamilelik sürecinin ardından genç anne sezaryenle doğum yaptı. Ancak zayıf olan dördüzler, iki ay yoğun bakımda kaldı. Sağlığına kavuşan minikler, dün hastaneden taburcu edildi. Bebeklerin masraflarını karşılamak için Arabistan'a gidip çalışacağını belirten berber Süleyman Şahutoğlu, "İsimlerini Muhammed, Enes, Demay ve Eyşan koyduk. İki buçuk ay yoğun bakımda kaldılar, bayağı masraflı ve zor bir süreçti. 66 gündür buradayız. Çok zorlu bir dönemin ardından bugünlere geldik ama bunun ardından yine masraflı bir süreç bizi bekliyor. Bunun için ben bugün bebekleri taburcu edip, yurt dışına çalışmak için çıkıyorum" dedi. Anne Cemile Şahutoğlu ise "Umarım her şey güzel olur bizim için. Bakımları biraz zor. Eşim bu masrafları karşılamak için Suudi Arabistan'a gidiyor. Çünkü dördüz bebeklere bakmak kolay değil. Babası bugün bizi taburcu edip yurt dışına çalışmaya gidiyor. Yardım edecek birileri varsa yardım eli istiyoruz" diye konuştu.
Dördüz mutluluk
Şahutoğlu çiftinin yeni doğan dördüzleri, iki aylık tedavinin ardından taburcu edildi. Berberlik yapan baba ise evlatlarına bakabilmek için Arabistan’a çalışmaya gitti.
Etiketler: Suudi Arabistan , yoğun bakım , yurt dışı
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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