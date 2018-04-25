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20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı komisyonunda kabul edildi

Dördü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı, Komisyonunda kabul edildi

Komisyondan geçti! 20 yeni üniversite kuruluyor
AA'nın son dakika geçtiği habere göre, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı, Komisyonunda kabul edildi.

Aralarında İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu 10 üniversitenin bazı bölümlerinin yeni kurulacak üniversitelere bağlanması, ayrıca 3 yeni ve 2 vakıf üniversitesinin kurulmasını öngören tasarı komisyonda kabul edildi.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 17:29
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