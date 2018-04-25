AA'nın son dakika geçtiği habere göre, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi.
Aralarında İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu 10 üniversitenin bazı bölümlerinin yeni kurulacak üniversitelere bağlanması, ayrıca 3 yeni ve 2 vakıf üniversitesinin kurulmasını öngören tasarı komisyonda kabul edildi.
Aralarında İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu 10 üniversitenin bazı bölümlerinin yeni kurulacak üniversitelere bağlanması, ayrıca 3 yeni ve 2 vakıf üniversitesinin kurulmasını öngören tasarı komisyonda kabul edildi.
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