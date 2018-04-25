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'nin Cumhurbaşkanı adayı kimdir?

Halkların Demokratik Partisi (), 'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı inde terör suçundan Edirne Cezavi'nde bulunan eski Eş Genel Başkanı 'ın aday yapılmasını kararlaştırdı. HDP Parti Meclisi, seçim ile ilgili çalışmalar için de Parti MYK'sına yetki verdi.

HDPnin adayı belli oldu
'nin 'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı i ile ilgili adaylık konulu Partili Meclisi'nde, HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını göstereceği ve adayın da hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri terör suçundan Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan olması kararlaştırıldı. Demirtaş dışında başka bir aday isminin konuşulmadığı PM toplantısında ayrıca seçim çalışmaları ve görüşmeleri için Parti MYK'sına da yetki verilmesi kararlaştırıldı.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 17:23
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