;
Yol Durumu
  1. Çocukluğuma borcum vardı!
  2. Çavuşoğlu'ndan BMGK'da Avrupalı liderlere uyarı

Son tatil!

’da otomobil takla attı. da ölen ’ın tatile geldiği, otostopla araca bindiği ortaya çıktı....

Son tatil!
Tatile çıkan genç kız, da can verdi. Olay önceki gün 'da meydana geldi. Erol Bağ'ın (53) kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak, takla attı. Hurdaya dönen araçta Bağ ile yolcular Gizem Polat (22) ve Salim Yapıcı (21), yaralandı. Diğer sürücüler sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Araçtan güçlükle çıkarılan yaralılardan Erol Bağ ile Polat, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

130 KİLOMETREDE KALDI
Yapıcı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 'ın, arkadaşlarıyla tatil için İstanbul'dan Muğla'ya geldiği, kazada yaralanan ile beraber Fethiye'ye gitmek için otostopla otomobile bindiği ortaya çıktı. Hemşire Kevser Bağ ile evli olan, 2 erkek çocuk sahibi milli eğitim müfettişi ile üniversite öğrencisi Gizem Polat'ın cenazeleri, Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza yapılan otomobilin hız göstergesinin, 130 kilometrede takılı kaldığı görülürken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar