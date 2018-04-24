Son tatil!

Tatile çıkan genç kız, kazada can verdi. Olay önceki gün Muğla'da meydana geldi. Erol Bağ'ın (53) kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak, takla attı. Hurdaya dönen araçta Bağ ile yolcular Gizem Polat (22) ve Salim Yapıcı (21), yaralandı. Diğer sürücüler sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Araçtan güçlükle çıkarılan yaralılardan Erol Bağ ile Polat, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
130 KİLOMETREDE KALDI
Yapıcı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gizem Polat'ın, arkadaşlarıyla tatil için İstanbul'dan Muğla'ya geldiği, kazada yaralanan Salim Yapıcı ile beraber Fethiye'ye gitmek için otostopla otomobile bindiği ortaya çıktı. Hemşire Kevser Bağ ile evli olan, 2 erkek çocuk sahibi milli eğitim müfettişi Erol Bağ ile üniversite öğrencisi Gizem Polat'ın cenazeleri, Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza yapılan otomobilin hız göstergesinin, 130 kilometrede takılı kaldığı görülürken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
130 KİLOMETREDE KALDI
Yapıcı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gizem Polat'ın, arkadaşlarıyla tatil için İstanbul'dan Muğla'ya geldiği, kazada yaralanan Salim Yapıcı ile beraber Fethiye'ye gitmek için otostopla otomobile bindiği ortaya çıktı. Hemşire Kevser Bağ ile evli olan, 2 erkek çocuk sahibi milli eğitim müfettişi Erol Bağ ile üniversite öğrencisi Gizem Polat'ın cenazeleri, Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza yapılan otomobilin hız göstergesinin, 130 kilometrede takılı kaldığı görülürken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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