Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel gündemle toplandı. Ancak CHP, FETÖ ve PKK'nın kullandığı argümanları kullanarak bu güzel günde yapılan oturumu adeta bir provokasyon aracına çevirdi.
BÜYÜK PROVOKASYON...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu söz o hakkın nasıl kullanılacağını da aktarır. 15 Temmuz'da burada olan arkadaşlarımızın bazıları 20 Temmuz OHAL darbesiyle bu haklarını bırakmak zorunda kalmışlardır" dedi ve bu esnada Meclis'te uğultu yükseldi. Darbe girişimi gecesi kendisine tankları yol açtığı Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri büyük tepki çekerken, ikinci provokasyon ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Mecliste kürsüye gelen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Özel, "Başbakan Binali Yıldırım, Ilgaz Tüneli'ne saklanmış, jandarma çakarlarının görülmesinden sonra geceyi Ilgaz Tüneli'nde geçirmiştir" dedi. Bunun üzerinde Meclis'te tartışmalar yaşandı. Tartışmaların ardından Binali Yıldırım, kendisi hakkında söylenenlere yanıt vermek için söz aldı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98'inci yıldönümünde Meclis'e daha yakışır bir toplantı yapılmasını arzu ettiğini ifade eden Yıldırım, "O gecenin gerçeği şudur. O gece, tanklar senin genel başkanına yol verirken, başbakan uçaklara "Bu alçakları vurun" demiştir" ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu sırada gözlerinin dolduğu, ellerinin titrediği görüldü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Genel Kurulu'nda yaşanan tartışmalar sonrası Meclis'ten ayrıldı. Tartışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan "Genel Kurul'da yaşananlar rezalet" yorumunu yaptı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda büyük bir saygısılık yaparak Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz'da saklandığını söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin iftiralarına şiddetle karşılık verdi.
BÜYÜK PROVOKASYON...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu söz o hakkın nasıl kullanılacağını da aktarır. 15 Temmuz'da burada olan arkadaşlarımızın bazıları 20 Temmuz OHAL darbesiyle bu haklarını bırakmak zorunda kalmışlardır" dedi ve bu esnada Meclis'te uğultu yükseldi. Darbe girişimi gecesi kendisine tankları yol açtığı Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri büyük tepki çekerken, ikinci provokasyon ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Mecliste kürsüye gelen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Özel, "Başbakan Binali Yıldırım, Ilgaz Tüneli'ne saklanmış, jandarma çakarlarının görülmesinden sonra geceyi Ilgaz Tüneli'nde geçirmiştir" dedi. Bunun üzerinde Meclis'te tartışmalar yaşandı. Tartışmaların ardından Binali Yıldırım, kendisi hakkında söylenenlere yanıt vermek için söz aldı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98'inci yıldönümünde Meclis'e daha yakışır bir toplantı yapılmasını arzu ettiğini ifade eden Yıldırım, "O gecenin gerçeği şudur. O gece, tanklar senin genel başkanına yol verirken, başbakan uçaklara "Bu alçakları vurun" demiştir" ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu sırada gözlerinin dolduğu, ellerinin titrediği görüldü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Genel Kurulu'nda yaşanan tartışmalar sonrası Meclis'ten ayrıldı. Tartışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan "Genel Kurul'da yaşananlar rezalet" yorumunu yaptı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda büyük bir saygısılık yaparak Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz'da saklandığını söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin iftiralarına şiddetle karşılık verdi.
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