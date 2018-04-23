Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde yapılan toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.
AK Parti MKYK sona erdi!
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Etiketler: AK Parti , Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı
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