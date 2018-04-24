Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 03.34'te Adıyaman Samsat merkezli bir deprem meydana geldi.

Yerin 14 kilometre altında meydana geldiği bildirilen depremin büyüklüğü ise 5.4 olarak açıklandı.

ŞANLIURFA'DA DA HİSSEDİLDİ

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise 03.34'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. AFAD'ın açıkladığı rakamlara göre deprem yerin 7 kilometre altında meydana geldi. Deprem çevre ilçelerde ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Depremin ardından bazı vatandaşlar evlerinden sokaklara indi.

Amerikan Deprem Araştırma Merkezi (USGS) ise Samsat merkezli depremin derinliğini 4 kilometre olarak açıklarken büyüklüğünü ise 5.2 olarak ölçtü.

KAYMAKAM: HERHANGİ BİR SIKINTI YOK

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle şu anda ilçe genelinde herhangi bir sıkıntı olduğuna dair bilginin ellerine ulaşmadığını söyledi.

İlçe genelinde arama tarama faaliyetlerine başlandığını aktaran Sezik, AFAD ekiplerinin de bölgeye intikal etmeye çalıştığını kaydetti.