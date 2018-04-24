23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Taksim Meydanı'nda da coşkuyla kutlandı. Törene, CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Dursun Çiçek de katıldı. Tören sonrası elinde Türk bayrağıyla törene katılan ve CHP üyesi olduğunu söyleyen Yılmaz Ecevit Kılıç isimli genç, alandan çıkan milletvekillerinden Sezgin Tanrıkulu'nun yanına gitti. Tanrıkulu ile el sıkışan genç, Tanrıkulu'na tepki göstererek, "CHP'de hiçbir suretle PKK'yı destekleyen milletvekilleri istemiyoruz. Biz CHP'liler olarak Atatürkçü CHP'liler istiyoruz. PKK'yı savunan CHP'li vekilleri partide istemiyoruz" diyerek protesto etti. Genç ardından güvenlik büro polisleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.
PKK’lı vekil istemiyoruz
Etiketler: PKK , Taksim Meydanı , Dursun Çiçek , CHP , Sezgin Tankıkulu
- 24 Nisan 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.