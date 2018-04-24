;
Yol Durumu
  1. 'Hav'rupa birliği
  2. Hülleciler sıralarına bile oturmadı

’lı vekil istemiyoruz

PKK’lı vekil istemiyoruz
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi 'nda da coşkuyla kutlandı. Törene, İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Dursun Çiçek de katıldı. Tören sonrası elinde Türk bayrağıyla törene katılan ve CHP üyesi olduğunu söyleyen Yılmaz Ecevit Kılıç isimli genç, alandan çıkan milletvekillerinden Sezgin Tanrıkulu'nun yanına gitti. Tanrıkulu ile el sıkışan genç, Tanrıkulu'na tepki göstererek, "CHP'de hiçbir suretle PKK'yı destekleyen milletvekilleri istemiyoruz. Biz CHP'liler olarak Atatürkçü CHP'liler istiyoruz. PKK'yı savunan CHP'li vekilleri partide istemiyoruz" diyerek protesto etti. Genç ardından güvenlik büro polisleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar