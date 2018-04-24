Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "5 Mayıs'ta meydanda kim olacak göreceğiz" dedi. Muhalefetin Abdullah Gül'ü aday göstereceği iddialarına ilişkin ise "Böyle bir problemimiz, derdimiz yok" ifadelerini kullandı.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan garip bir senaryonun kurgulandığını belirtmişti. Erdoğan,"Dün baktık ki Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor, onun konuşma hakkı yok, bol bol sallıyorsun. Bir de edepsizce el kol sallıyorsun. Yaptırmam, AK Parti Genel Başkanı'na belki yaparsın, Cumhurbaşkanı'na yapamazsın. Bunlar da bu ahlak yok. Önce Bay Kemal, 15 tane adamını gönderdin sözde İYİ Parti'ye. Bu 15 adamın sözde İYİ Parti'yi kabul etti mi? Dün baktım senin bu 15 adamın CHP koltuklarında oturuyor. Demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler, anlaşamadılar, ikna edemedin. Bundan sonra senaryo nasıl çalışacak bilemiyorum, her şey olabilir söyleyeyim. İYİ Parti'den 3 kişi var orada, diğerleri nerede? CHP sıralarında. Garip bir senaryo ortada, bakalım nasıl oynanacak göreceğiz. Bizim böyle bir sıkıntımız yok.." dedi