‘İntihar değil cinayet’

Genç öğretmen, polis eşinin silahı ile vuruldu. Babası isyan ederken, ölümü şüpheli bulundu. İstanbul Bahçelievler'de bir okulda 1 buçuk yıldır İngilizce öğretmenliği yapan İmran Kandemir (27), iki yıl önce polis memuru B.T. ile nikah masasına oturdu. Çift, bir süre sonra boşandı. Ancak ikili bir süre önce tekrar görüşmeye başladı. 10 Nisan 2018 günü de İmran eski eşi B.T. nin evine uğradı. Polis memuru, tesisatçıya kadar gitti. Geri döndüğünde kapıyı açan olmadı. Çilingir çağırıp içeri girdiğinde kadını kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan Kandemir, kurtarılamadı. B.T. nin silahıyla vurulduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan polis memuru, adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Kızının öldüğünü bir gün sonra yaylada hayvanlarını otlattığı sırada haber alan çobanlık yapan baba Süleyman Kandemir, "Kızım yüksek lisans yaptı, Polonya'ya doktora için gidecekti benim kızım intihar etmedi. Cinayete kurban gitti, kimse bizim sesimizi duymuyor. Kızım iki üniversitede yüksek lisans yaptı, konferanslar veriyordu.
'PEŞİNE DÜŞECEĞİZ'
Benim kızım kendi canına kıymaz. Ben buna inanmıyorum, avukatımızla birlikte bu olayın sonuna kadar peşine düşeceğiz. Benim kızımın 8 yaşından beri yazdığı günlüğü kayıp, özel eşyalarının olduğu çantası kayıp" ifadelerini kullandı. Anne Nazire Kandemir ise "Kızım melek gibi bir kızdı ben onun intihar ettiğine inanmıyorum, olayın araştırılmasını istiyorum" diye konuştu. Konuyla ilgili polisin çalışmaları devam ederken İmren Kandermir'in elinden alınan örneklerin sonuçlanması bekleniyor.
(Baba Süleyman Kandemir)
Yunus Emre KAVAK
'PEŞİNE DÜŞECEĞİZ'
Benim kızım kendi canına kıymaz. Ben buna inanmıyorum, avukatımızla birlikte bu olayın sonuna kadar peşine düşeceğiz. Benim kızımın 8 yaşından beri yazdığı günlüğü kayıp, özel eşyalarının olduğu çantası kayıp" ifadelerini kullandı. Anne Nazire Kandemir ise "Kızım melek gibi bir kızdı ben onun intihar ettiğine inanmıyorum, olayın araştırılmasını istiyorum" diye konuştu. Konuyla ilgili polisin çalışmaları devam ederken İmren Kandermir'in elinden alınan örneklerin sonuçlanması bekleniyor.
(Baba Süleyman Kandemir)
Yunus Emre KAVAK
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