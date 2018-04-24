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Hülleciler sıralarına bile oturmadı

Hülleciler sıralarına bile oturmadı
Enerji Bakanı , ve 'lilerin Meclis'teki provokasyonunu değerlendirdi. Albayrak, "Kılıçdaroğlu ne zaman sıkışsa ortaya bir şey atar gündemi değiştirir. Bugüne kadar gündem neydi Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Hülleci milletvekillerini nasıl izah edecek?" dedi. İyi Parti'ye geçen 15 hüllecinin yeni partilerinin sıralarına bile oturamadığını anımsatan Albayrak şu ifadeleri kullandı: Basın toplantısında başları öne eğikti. Mahcubiyetleri yüzlerinden okunuyordu.
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