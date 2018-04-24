Enerji Bakanı Berat Albayrak, Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin Meclis'teki provokasyonunu değerlendirdi. Albayrak, "Kılıçdaroğlu ne zaman sıkışsa ortaya bir şey atar gündemi değiştirir. Bugüne kadar gündem neydi Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Hülleci milletvekillerini nasıl izah edecek?" dedi. İyi Parti'ye geçen 15 hüllecinin yeni partilerinin sıralarına bile oturamadığını anımsatan Albayrak şu ifadeleri kullandı: Basın toplantısında başları öne eğikti. Mahcubiyetleri yüzlerinden okunuyordu.
Hülleciler sıralarına bile oturmadı
Etiketler: Berat Albayrak , Erken seçim , 24 Haziran , ittifak , CHP , Kılıçdaroğlu
- 24 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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