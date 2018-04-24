Hafize elliyedi

Binlerce kişi geçen yıl, Selçuk Özkan'ın başında bulunduğu Coinspace isimli piramit sistem üzerinden milyonlarca lira para kaybetti. Aylık kâr payı vaadi ile sisteme giren çok sayıda kişi, batan paraları kurtarmak için yeni arayışlara girdi. Mağdurlar parayı kurtarmak için İstanbul'da emlakçılık yapan Hafize Bozdağ'ın kapısını çaldı. İddiaya göre Bozdağ, kâr payı ile 18 milyon lirayı bulan parayı Bitcoin borsasında değerlendirmek üzere iki ayrı kişiye verdi. Ancak ne anapara ödendi ne de kâr payları... Para yatıranlar ikinci kez battı... Emlakçı Hafize Bozdağ, kendini "Bana verilen paraları Murat Ü. ve Erdem B.'ye verdim. Ben de dolandırıldım" dedi. Konu ile ilgili ulaşmaya çalıştığımız Erdem B. "Benim kimseye borcum yok. Hafize B., kendisini kurtarmak için suçlamalarda bulunuyor. Bana halen 8 bin dolar borcu var" diye konuştu.





Hafize Bozdağ, "İnsanların parasını kurtarmak için yeniden arayışa girdik. Ben de bu yüzden dolandırıldım. Suçsuzum" dedi.

MEVLÜT YÜKSEL