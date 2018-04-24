Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Diyarbakır'da 18 Nisan'da gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin gri listede bulunan Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğu bildirildi.
TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 18 Nisan'da Diyarbakır'ın Kulp bölgesinde icra edilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin gri listede yer alan Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğu tespit edildi.
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