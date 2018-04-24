;
Yol Durumu
  1. Erdoğan, Samsat'taki deprem hakkında bilgi aldı

ittifak için 'na yetki verdi

'de gözlerin çevrildiği toplantısı sona erdi. CHP Parti Meclisi (), ittifak görüşmeleri için CHP Genel Başkanı Kemal 'na yetki verdi

CHP PMsi ittifak için Kılıçdaroğluna yetki verdi

(), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle olağanüstü toplandı.

CHP Genel Başkanı Kemal , 'deki Grup Toplantısında haftalık sunuş konuşmasını yaptıktan sonra parti genel merkezine geldi.

Burada Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra PM toplantısına geçti. Toplantı sona erdi.

CHP Parti Meclisi ittifak için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi.

Parti Meclisi, CHP'nin kurultaydan sonra en üst karar alma organı olma özelliğini taşıyor.

Etiketler: , , , ,
  • 24 Nisan 2018, Salı 19:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar