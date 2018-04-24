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Anzakları taşıyan yolcu otobüsü yandı

Kara Savaşları'nın 103. yılı anma törenleri için kente gelen Anzakları taşıyan yolcu otobüsü, ilçesi yakınlarında yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle Çanakkale'ye gönderildi.

Anzakları taşıyan yolcu otobüsü yandı

Kara Savaşları'nın 103. yılı anma törenleri için kente gelen Anzakları taşıyan yolcu otobüsü, ilçesi yakınlarında yandı.

Alınan bilgiye göre, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 'nda düzenlenecek Şafak Ayini'ne katılmak için Çanakkale'ye gelen ları taşıyan Ömer Tavukçu yönetimindeki 34 JP 3604 plakalı yolcu otobüsünde, Ayvacık ilçesi Nusratlı rampaları mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Otobüsün motor kısmından alev aldığını fark eden sürücü, araçta bulunan bir Türk rehber ile 45 Yeni Zelandalı yolcuyu tahliye etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı.

Küçükkuyu Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yeni Zelandalı yolcular, bölgeye gelen başka bir otobüs ile Çanakkale'ye gönderildi.

Olay yerine gelen Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Ayvacık Belediye Başkanı Ünal Şahin ve Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, yetkililerden kaza hakkında bilgi aldı.

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  • 24 Nisan 2018, Salı 20:36
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